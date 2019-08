SC Heerenveen wacht op Halilovic

De Belgen hebben voor komend seizoen nog een huurcontract met de aanvallende middenvelder van de Italiaanse topclub, maar hij mag vertrekken nu de Friezen club en speler een uitweg bieden. Standard Luik moet er alleen eerst met Milan zien uit te komen wat betreft de ontbindende voorwaarden van zijn huurovereenkomst.

Zodra dat gebeurt, zal Heerenveen definitief spijkers met koppen slaan met AC Milan en Halilovic zelf, die graag wil komen. De Kroaat werd in de zomer van 2014 door FC Barcelona als 18-jarig toptalent voor 5 miljoen euro weggehaald bij Dinamo Zagreb. Na meerdere verhuurperiodes nam AC Milan hem vorig jaar transfervrij over, een verhuur aan Standard Luik werd geen succes. Heerenveen en Halilovic denken dat de Eredivisie hem op het lijf geschreven is.