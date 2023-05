Max Verstappen schuldbewust: ‘Dit is mijn fout’

Verstappen had zich makkelijk kunnen verschuilen achter het feit dat hij geen laatste, snelle ronde kon rijden na de crash van Charles Leclerc. Maar de Red Bull-coureur wees direct op het feit dat hij zelf een fout maakte in zijn eerste run en daardoor nog geen tijd had neergezet.

,,En dat was mijn fout”, aldus Verstappen. ,,Ik zat een beetje van de ideale lijn af en had last van wat onderstuur. Ik heb vervolgens mijn ronde afgebroken. Dan moet je in de slotfase hopen dat er geen rode vlag komt. En dan zal je net zien dat het dan juist wel gebeurt.”

Verstappen vond niet dat zijn team iets te verwijten viel. ,,Achteraf zou je misschien kunnen zeggen dat ik voor die laatste ronde eerder naar buiten had kunnen gaan, maar het team plant niet in dat ik een fout maak. En op een stratencircuit zit iedereen op de limiet en kunnen dit soort dingen gebeuren, net als de crash van Charles. We zijn het hele weekeinde heel snel. Mijn snelste tijd in Q2 was zelfs genoeg geweest voor pole position. Dat zegt wel veel.”

Verstappens teamgenoot Sergio Pérez start zondag (21.30 uur start race) vanaf pole, met Fernando Alonso naast hem op de eerste startrij.