Verbij, Smeekens en N’tab ver verwijderd van medaille op 500 meter

Zowel Kai Verbij (10e in 34.328), Jan Smeekens (12e in 34.458) als Dai Dai N’tab (13e 34.484) wist niet echt in de buurt van het ereschavot te komen.

Het goud ging naar de Rus Pavel Kulizhnikov (33.727), die zijn landgenoot Ruslan Murashov (33.995) voorbleef. De Japanner Tatsuya Shinhama legde in 34.035 beslag op het brons.