Wat kan Oranje op uitgesteld EK? Kans op titel wordt groter

Het elftal dat in november voor het laatst in actie kwam namens Oranje. Ⓒ BSR Agency

Als de coronacrisis niet zo hard had toegeslagen, was vrijdag het EK voetbal begonnen. De Europese voetbalstrijd is echter een jaar uitgesteld en zal in de zomer van 2021 worden afgewerkt. Die verschuiving van het eindtoernooi hoeft voor het Nederlands elftal bepaald niet negatief uit te pakken.