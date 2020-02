Haaland blijft scoren voor winnend Borussia Dortmund

Begin deze maand troffen beide ploegen elkaar in hetzelfde stadion voor de Duitse beker, en dat duel won Werder Bremen met 3-2.

De treffers in Bremen, waar Davy Klaassen bij de thuisclub een basisplaats had, vielen na de rust. Dan-Axel Zagadou en het Noorse tienerfenomeen Erling Braut Haaland kwamen tot scoren. Voor Haaland (19) was het zijn twaalfde treffer in zijn eerste acht duels in alle competities voor Dortmund. Afgelopen dinsdag scoorde hij nog twee keer in de thuiswedstrijd tegen Paris Saint-Germain (2-1) voor de Champions League.

Dortmund kwam daarmee op 45 punten. Vier minder dan koploper Bayern München, dat vrijdag met 3-2 won van SC Paderborn. Werder Bremen staat zeventiende en moet vrezen voor degradatie, zeker na de verrassende winst van concurrent Fortuna Düsseldorf (0-2) bij subtopper SC Freiburg.

Rekik en Schreuder

Karim Rekik beleefde met Hertha BSC een horrormiddag tegen 1. FC Köln. De verdediger ging met liefst 5-0 onderuit in eigen huis, waardoor Hertha nog steeds naar beneden moet blijven kijken. Alfred Schreuder pakte met Hoffenheim een verdienstelijk punt (1-1) bij het bezoek aan Borussia Mönchengladbach. Het duel moest even worden stilgelegd vanwege beledigende teksten van fans van Gladbach tegen Dietmar Hopp, investeerder van Hoffenheim, en de Duitse bond DFB.

