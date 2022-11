Premium Het beste van De Telegraaf

Pien Meulensteen verzorgt BBC-commentaar bij duel Oranje: ’Heel speciaal voor mij’

Door Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

Pien Meulensteen mag dinsdag als BBC-commentator zelf de namen van de Oranje-internationals de ether in slingeren in het duel met Quatar. Ⓒ FOTO RENÉ BOUWMAN

DOHA - Al talloze malen moest Pien Meulensteen audioberichten met de juiste uitspraak van Nederlandse topspelers inspreken voor collega’s. Ditmaal mag de 25-jarige BBC-commentator zelf de namen van de Oranje-internationals de ether in slingeren, want Meulensteen verzorgt dinsdagmiddag voor de Engelse tv-zender het commentaar bij de derde WK-wedstrijd van Nederland tegen Qatar. „Met namen als Berghuis en Bergwijn hebben ze in Engeland wel wat moeite. Ik ga ze niet op de verengelste manier noemen, zoals je het normaal hoort op de Engelse tv, maar gewoon op de Nederlandse manier. Dan hoort meteen iedereen hoe het hoort”, vertelt ze lachend.