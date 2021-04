Conor McGregor woedend op Dustin Poirier: ’Het gevecht gaat niet door, hersendode hillbilly’

De inzet van de ruzie is een flinke donatie van The Notorious aan een goed doel van zijn opponent. McGregor zou namelijk beloofd hebben om een half miljoen euro te doneren aan de Good Fight Foundation van Poirier. Maar de Amerikaan meent dat hij het geld van zijn Ierse tegenstander nooit heeft ontvangen en liet dit blijken op Twitter.

„Je beloofde een donatie, maar je team stopte met antwoorden na ons gevecht in januari. Zie je snel en zal je het op 10 juli betaald zetten”, aldus Poirier.

McGregor was er in eerste instantie rap bij om hem van repliek te dienen. „Een donatie, geen schulden. We hebben gewacht op een plan voor wat er met het geld zou gebeuren, maar er kwam nooit een antwoord op onze vraag. Ik wil cent per cent weten waar alles heen gaat. Anders gaat het verloren.”

Inmiddels is McGregor helemaal klaar met Poirier. „ Jij verdomde hersendode hillbilly. 500.000 zonder plan. Dwaas. Je moet nieuw zijn met geld. Het gevecht gaat niet door trouwens. Ik ga met iemand anders vechten op de 10e. Veel succes met je oude contract, kid.” Poirier antwoordde kort, met een filmpje naar het vorige gevecht, waarbij hij McGregor knock-out kreeg. „Ok”, schrijft hij erbij.

Na het vertrek van Khabib Nurmagomedov is Poirier de hoogst geplaatste vechter in de lightweight klasse van de UFC, maar het is nog niet duidelijk wanneer Poirier een nieuwe gooi naar de titel gaat doen. Eerst strijden in mei Michael Chandler en Charles Olivieira tegen elkaar om uit te maken wie de titel van Nurmagomedov overneemt.

Maar eerst zou Poirier dus de strijd aangaan met McGregor. Beide mannen vochten twee keer eerder tegen elkaar en mochten zich beiden een keer winnaar noemen. In 2014, toen nog in het vedergewicht, won McGregor. En eerder dit jaar was Poirier te sterk, door McGregor knock-out te slaan.