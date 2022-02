Premium Het beste van De Telegraaf

Tranen van verdriet en intens geluk Shorttrack-achtbaan wordt bondscoach Jeroen Otter te veel

Door Hans Ruggenberg Kopieer naar clipboard

Het goud is binnen voor Suzanne Schulting. Blijdschap bij Jeroen Otter en zijn pupil. Ⓒ Rene Bouwman

PEKING - Het gebeurt niet vaak dat bondscoach Jeroen Otter van slag is, maar in de achtbaan die de vierde olympische shorttrack-dag was, werd het hem toch even te veel. Met een mondkapje over zijn mond, neus en ogen verborg hij een moment zijn tranen, na een dag waarop zijn hart huilde om het leed van de mannen, en juichte hij toen Suzanne Schulting zich verzekerde van goud en titelprolongatie op de 1000 meter.