Airborne-wedstrijd Vitesse eindigt met bittere nasmaak

De wedstrijd in de Gelredome stond in het teken van de herdenking van de Slag om Arnhem in 1944 als onderdeel van Operatie Market Garden. De Airborne-wedstrijd is een traditie bij Vitesse en na de absentie van veteranen ten tijde van de coronapandemie waren er ditmaal achttien oud-strijders uit de Tweede Wereldoorlog bij de wedstrijd present.

De negentigers zaten op de eerste rij en kregen in de rust bezoek van de nieuwe Vitesse-eigenaar Coley Parry en algemeen directeur Pascal van Wijk, die even een praatje kwamen maken. De fanatieke Vitesse-aanhang had met doeken van het verwoeste Arnhemse stadscentrum anno 1944 en het huidige centrum met de John Frost-brug, vernoemd is naar de dappere Engelse luitenant-kolonel, stilgestaan bij de speciale wedstrijd.

Airborne-wedstrijd

De speciale entourage – voor de wedstrijd werd een minuut lang door het hele stadion geapplaudisseerd voor de oorlogsveteranen – inspireerde Vitesse niet direct tot grootse daden op het veld. De thuisploeg had wel een overwicht, maar kende te veel slordigheden in het spel. Na een moment van balverlies op het middenveld brak Robert Mühren uit en nadat zijn eerste schot nog was gekeerd door Vitesse-doelman Kjell Scherpen wist Mühren de rebound met enig fortuin via het been van Vitesse-verdediger Carlens Arcus in het doel te werken.

Bij FC Volendam begon Henk Veerman, die deze zomer is vertrokken bij FC Utrecht omdat hij zich niet kon vinden in een reserverol, voor het tweede duel op rij op de reservebank. De lange spits kwam het laatste half uur als invaller in het veld.

In Arnhem werd stilgestaan bij Operation Market Garden. Ⓒ Pro Shots

Na de voorsprong van Volendam pakte Vitesse weer het initiatief in de wedstrijd, maar de gelijkmaker liet op zich wachten, mede door prima keeperswerk van FC Volendam-doelman Filip Stankovic. De zoon van oud-topvoetballer Dejan Stankovic wist een goed schot van Arcus tegen het aluminium te duwen en kreeg ook een handje achter een vlammend schot van Sondre Tronstad, waardoor de bal op de lat kwam. Ook Maxi Wittek had geen succes met een schot, terwijl aan de overkant Daryl van Mieghem Vitesse-doelman Scherpen aan het werk zette.

Kwaliteit zichtbaar

Na rust kwam Vitesse sterk uit de kleedkamer. De ploeg van trainer Thomas Letsch liet bij vlagen zien hoeveel kwaliteit er in het team zit. Met de huurlingen Bartusz Bialek (VfL Wolfsburg), Gabriel Vidovic (Bayern München) en Kacper Kozlowski (Brighton) heeft Vitesse drie toptalenten binnengehaald en direct na rust onderstreepte het drietal dat met een magnifieke aanval. Via Vidovic kwam de bal bij Kozlowski, de jongste speler ooit op een EK-eindronde, en de Poolse creatieve middenvelder speelde met een prima actie zijn landgenoot Bialek vrij, die zijn eerste goal voor Vitesse maakte.

De flitsende aanval beloofde veel voor de tweede helft, maar die belofte wist Vitesse niet in te lossen. Het team van Letsch had wel een overwicht, maar creëerde in het vervolg weinig doelgevaar. De beste kans was voor FC Volendam. Gaetano Oristanio liet de 2,02 meter lange Scherpen zich strekken met een gevaarlijk laag schot. Veel meer viel er niet meer te genieten na rust voor de oorlogsveteranen en circa 15.000 toeschouwers in Arnhem.