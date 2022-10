Nederlands getint Bayern haalt uit tegen armetierig Viktoria Plzen

Bayern stond na twee wedstrijden in de poule, met FC Barcelona en Inter als verdere leden een onvervalste ’poule des doods’, al comfortabel bovenaan met zes punten. Der Rekordmeister startte tegen Victoria Pilzen fel en al snel werd duidelijk dat ook de derde driepunter geen enkel probleem zou vormen. De Duitsers sneden als een mes door de Tsjechische boter en stonden al na goed twintig minuten met 3-0 voor. Leroy Sané opende na zeven minuten de score, Serge Gnabry en Sadio Mané deden in het kwartier dat volgde ook hun duit in het zakje.

De Ligt zet een tackle in, Mazraoui (l.) kijkt van een afstandje toe. Ⓒ ANP/HH

Open huis

Het was daarmee open huis bij de Tsjechen en dat bleef het ook. Nog voor rust leek Jamal Musiala er 4-0 van te maken, ware het niet dat de VAR daar een streep door zette.

Kort na rust was het echter Sané die alsnog de vierde Duitse treffer maakte, een eventuele Tsjechische wederopstanding daarmee direct de kop in drukkend. Wie dacht dat Bayern het met het oog op het moordend drukke programma dat er richting het WK aan zit te komen rustiger aan ging doen kwam bedrogen uit, want nog voor er goed en wel een uur gevoetbald werd mocht Eric Maxim Choupo-Moting de vijfde Beierse treffer maken.

Met die treffer vond Bayern het dan toch welletjes, waardoor een echte monsterscore Plzen bespaard bleef. De ploeg van Julian Nagelsmann laat met de ruime zege de stroeve seizoensstart achter zich tankt flink vertrouwen voor Der Klassiker tegen Borussia Dortmund, komende zaterdag in de Bundesliga.

Eerste driepunter Marseille

Olympique Marseille heeft in eigen huis ruim weten te winnen van Sporting Portugal. De Fransen waren nog puntloos in groep D, maar brachten daar door de 4-1 zege verandering in. Het duel was voor rust al goeddeels beslist, want al binnen het half uur stond het 3-1. Chancel Mbemba zorgde kort voor tijd echter voor de kers op de taart.

Bij Sporting speelde Jeremiah St. Juste de eerste helft en werd Antonio Adan met rood van het veld gestuurd.