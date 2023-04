Operatie voor Andries Noppert: rest van het seizoen op de tocht

Noppert is sinds eind januari geblesseerd. De 29-jarige Fries hoopte eerst zonder ingreep te kunnen herstellen, maar nu blijkt een operatie toch nodig.

Heerenveen meldt dat het onduidelijk is of Noppert dit seizoen nog in actie komt. Xavier Mous is sinds de afwezigheid van Noppert eerste doelman in het elftal van trainer Kees van Wonderen. Heerenveen, dat in de Eredivisie op de negende plaats staat, speelt zaterdag een thuiswedstrijd tegen FC Volendam.

Bondscoach Ronald Koeman kon Noppert vanwege diens blessure niet selecteren voor de eerste twee EK-kwalificatiewedstrijden, tegen Frankrijk (4-0 verlies) en Gibraltar (3-0 winst).