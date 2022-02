Matteo Trentin over wielerongelukken: ’De weg is een jungle geworden’

Onlangs werd de wielerwereld opgeschrikt door een aantal zware valpartijen. Egan Bernal knalde tijdens een trainingsrit bovenop een stilstaande bus. De Colombiaan van Ineos liep een reeks van verwondingen op, zoals een gebroken ruggenwervel, een gebroken dijbeen, een gebroken knieschijf, een borsttrauma, een geperforeerde long en meerdere gebroken ribben. Enkele dagen later was het teamgenoot Brandon Rivera die tijdens een training in Colombia onderuit ging en daarbij een elleboog brak.

„Het is meer een jungle dan een fatsoenlijke omgeving om te trainen”, aldus Trentin in wielermagazine Cycling Weekly. „We worden daar elke dag opnieuw mee geconfronteerd en iedereen weet het. Elke keer als je gaat trainen, weet je niet hoe je thuis zal komen. Rechtop, zoals het moet, of op je rug in één of andere ambulance. We moeten meer en meer zorg dragen voor onze wegen. Het wordt alleen maar erger, met meer auto’s en meer nerveuze mensen. Ik kan al niet meer tellen hoe vaak een auto mij gepasseerd heeft om dan meteen rechtsaf te slaan. Of om tien meter verder weer hard te remmen voor iemand anders.”

Volgens Trentin worden fietsers steeds vaker in gevaar gebracht. „Mensen stressen dan ook echt voor niks”, klinkt het. „Maar als je dit in je hoofd laat kruipen, dan kan je geen wielrenner worden. Dan kan je niet trainen. Ik heb nu twee kinderen, maar niet veel mensen vinden het nog prettig om hun kinderen de weg op te sturen met de fiets.”

„En hoe zit de toekomst er dan uit? Het wielrennen moet daar echt mee bezig zijn. Als ik overleg met de Italiaanse wielervakbond, dan praten we bijna nooit over onszelf. We hebben het dan over kinderen die niet met hun fiets naar school of het park gaan. Of waarom een vrouw niet op de fiets stapt om te winkelen of werken. Simpel: omdat ze bang zijn voor hun eigen leven.”