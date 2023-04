Complimentje voor Slot van collega Heitinga: ’Maar wat is het waard?’

Feyenoord en Ajax speelden eerder dit jaar gelijk tegen elkaar in De Kuip (1-1). Slot leidde zijn ploeg ruim twee weken geleden naar de eerste competitiezege in ruim zeventien jaar in de Johan Cruijff ArenA (2-3). „Maar vlak voor die late treffer van Lutsharel Geertruida redde onze doelman fantastisch op een inzet van Kudus”, weet de trainer van Feyenoord nog. „Wij zullen echt heel goed moeten zijn om de finale te bereiken. Hetzelfde geldt voor Ajax.”

"Kökcü gaat Tadic gewoon de hand schudden"

Slot weet zeker dat zijn aanvoerder Orkun Kökcü woensdag vlak voor het bekerduel met Ajax een hand uitsteekt naar Dusan Tadic, de Amsterdamse captain. Dat gebeurde ruim twee weken geleden niet vlak voor de competitiewedstrijd tussen beide ploegen in de Johan Cruijff ArenA.

„Dat moment is toen enorm uitvergroot”, aldus Slot. „Maar het was een stuk minder spannend dan de buitenwereld deed vermoeden. Het duurde even voordat Dusan zo ver was om aan te sluiten bij de scheidsrechter voor de toss. Toen was er een hoop onduidelijkheid over wat Orkun gekozen had. Makkelie en Tadic leken hem niet te begrijpen. Het liep allemaal wat anders.”

„Maar Orkun zal morgen als eerste de hand uitsteken naar Dusan”, vervolgde Slot. „Ik zou daar totaal niets spannends van maken. Tijdens de wedstrijd worden harde duels gespeeld omdat de ploegen zo dicht bij elkaar liggen. Het zou gek zijn als we elkaar heel de tijd schouderklopjes zouden geven. Maar we spelen met respect voor elkaar. Zowel thuis als uit. Ik heb heel veel respect gezien van beide teams, maar daar horen wel scherpe duels bij.”