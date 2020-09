Michael van Gerwen raakt titel World Series of Darts Finals kwijt

Van Gerwen hoefde als geplaatste speler (nummer één) in de eerste ronde niet in actie te komen. Zijn opponent had dus al een partij achter de rug, die Durrant met 6-3 won van de Belg Dimitri van den Bergh.

Mighty Mike weet hoe het is om het majortoernooi op zijn naam te schrijven, dat deed hij namelijk al vier keer eerder. De droom van een vijfde eindzege Van Gerwen valt na zaterdagavond echter in duigen, nadat hij in in een best of 11 legs in Durrant zijn meedere moest erkennen.

In de Salzburgarena, waar overigens 2000 toeschouwers aanwezig waren, kreeg Van Gerwen bij een 4-3 voorsprong een kans om nog meer uit te lopen, ware het niet dat hij de bull miste op een 164-finish. Vervolgens werd Van Gerwen bij een 4-4 stand gebroken door de Engelsman. Die break kwam de Nederlander niet meer te boven en verloor de wedstrijd met 6-4.

Het was een hoogstaande partij. Van Gerwen haalde een gemiddelde van 102 terwijl Durrant een half puntje hoger scoorde.

Van der Voort onderuit

Vincent van der Voort is in de tweede ronde van de World Series of Darts Finals uitgeschakeld. De Nederlander moest zijn meerdere erkennen in Gerwyn Price.

Vincent van der Voort Ⓒ ANP/HH

Vol zelfvertrouwen begon Van der Voort aan zijn partij tegen Price. The Dutch Destroyer won immers een dag eerder in de eerste ronde gemakkelijk van Joe Cullen (6-0).

Van der Voort kon met een gemiddelde van 88,49 het hoge tempo van Price niet bijbenen. De Welshmen scoorde een veel hoger gemiddelde (101,46) en won uiteindelijk met 6-3.