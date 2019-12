Wereldgoals bezorgen Feyenoord winst tegen Utrecht

De openingsfase was voor FC Utrecht. De thuisploeg creëerde een aantal grote kansen, maar was toch de eerste die een tegengoal moest incasseren. Een Feyenoord-counter leek na een mislukte dribbel van Luis Sinisterra te stranden, maar Nicolai Jørgensen zag toch nog heil in de aanval en leverde de bal in bij Orkun Kökcü. De middenvelder haalde vervolgens van ver verwoestend uit en zag de bal op prachtige wijze achter de kansloze doelman Maarten Paes in het doel ploffen.

De Rotterdamse feestvreugde werd echter direct weer de kop ingedrukt. Justin Hoogma zette Utrecht enkele minuten later met een rake kopbal uit een corner weer langszij: 1-1.

Justin Hoogma wordt door de Feyenoord-defensie volledig over het hoofd gezien en torent boven iedereen uit om de gelijkmaker tegen de touwen te koppen. Ⓒ ANP Sport

FC Utrecht kreeg voor rust de nodige kansen om op voorsprong te komen en dacht zelfs nog even aan een strafschop. Gyrano Kerk werd door Tyrell Malacia op zijn hakken getikt en ging naar het gras. Scheidsrechter Björn Kuipers - en ook de VAR - zagen er echter niks in. De Domstedelingen hadden het betere van het spel en deden zichzelf tekort in de eerste helft door niet vaker dan één keer te scoren.

Na de theepauze was het opnieuw Feyenoord die de eerste klap uitdeelde. En wederom was het een goal om je vingers bij af te likken. Malacia stond diep op de helft van FC Utrecht en trok de bal voor het doel, die vervolgens richting de rand van zestien en op weg naar Jens Toornstra stuiterde. De middenvelder dacht geen seconde na en volleerde de bal hard in het doel.

Maarten Paes duikt, maar tevergeefs. De knal van Jens Toornstra is hem te machtig. Ⓒ ANP Sport

De thuisploeg bleef zoeken naar de gelijkmaker, waardoor er veel mogelijkheden lagen voor Feyenoord op de counter. Sinisterra werd daarbij aan het werk gezet en snelde tien minuten voor tijd langs Hoogma. De verdediger trok aan de noodrem en haalde de Colombiaan onderuit. Het kwam Hoogma op een rode kaart te staan. Uit de vrije trap die daaruit volgde dacht Feyenoord te scoren via Eric Botteghin, maar nota bene Sinisterra stond hinderlijk buitenspel, dus bleef het bij 1-2 in De Galgenwaard. Daar kwam voor het resterende deel van de wedstrijd geen verandering meer in.

