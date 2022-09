Premium Het beste van De Telegraaf

Sprintkanon van weleer in de Domstad Atletieklegende Usain Bolt duikt op in Utrecht: ’Ik ben blij met Ten Hag bij United’

Door Eric Roeske

Usain Bolt aan het sprinten tegen de Utrechtse jeugd. Ⓒ Eric Roeske

Utrecht - Nog nooit was hij in Nederland voor een atletiekwedstrijd, Usain Bolt, de wereldrecordhouder op de 100, 200 en 4x100 meter. Maar dinsdagmiddag stond hij dan toch op een Nederlandse atletiekbaan, die van Overvecht in Utrecht.