VIDEO Fan met mobiel zorgt bijna voor val Fabio Jakobsen

Hij troefde evenals in de zesde etappe Fabio Jakobsen af. De Nederlandse sprinter eindigde als tweede. Danny van Poppel spurtte naar de vijfde plaats.

De eindzege in de Argentijnse rittenkoers was voor de Colombiaan Miguel Ángel López. Zijn voorsprong in het algemeen klassement kwam in de korte, vlakke slotrit in en rond San Juan niet meer in gevaar. Hij hield 30 seconden over op de Italiaan Filippo Ganna.

Uitgestoken mobiel toeschouwer

Jakobsen (Soudal - Quick Step) zat in de slotkilometers goed voorin, maar hij raakte in de beslissende meters een beetje opgesloten en kon Welsford niet meer voorbij. Bovendien raakte hij licht uit evenwicht omdat hij vlak voor de finishlijn de uitgestoken mobiele telefoon van een toeschouwer raakte. Hij had in de Ronde van San Juan wel de tweede etappe gewonnen.

Wereldkampioen Remco Evenepoel (Soudal - Quick Step) plaatste op 14 kilometer voor de meet een aanval. Hij ontsnapte samen met de Amerikaan Quinn Simmons (Trek), maar het duo slaagde er niet in het sprintende peloton voor te blijven.