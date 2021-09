Marokko wint ook zonder verbannen Hakim Ziyech die prikkelend reageert

Bij Marokko stond AZ-aanvaller Zakaria Aboukhlal in de basis. Hij werd een klein kwartier voor tijd gewisseld. Sofyan Amrabat viel twintig minuten voor tijd in, maar voor Ziyech was er dus niet eens plaats op de bank.

De Chelsea-speler was door bondscoach Vahid Halilhodzic buiten de selectie gelaten, omdat hij een blessure geveinsd zou hebben. „Zijn gedrag in de laatste twee wedstrijden, vooral de laatste, was niet zoals dat hoort bij een speler van de nationale ploeg, die als leider in het team een positief rolmodel moet zijn”, zo luidde de uitleg. „Hij kwam laat aan en weigerde daarna zelfs te werken. Het had geen zin om er achteraf over te praten, als coach had ik het antwoord al gezien. Voor mij staat het nationale team boven alles, niemand kan de ploeg gegijzeld houden.”

Inmiddels heeft Ziyech via social media ook een reactie laten optekenen en lijkt niet direct de intentie te hebben om de gemoederen te doen bedaren. „De volgende keer dat je spreekt, spreek dan de waarheid”, zo luidt de tekst in zijn verder kale Instagram-post. Of het nog goed komt deze interlandperiode tussen de bondscoach en de sterspeler dat blijft de vraag.

Marokko speelt maandag nog een wedstrijd tegen Guinee, dat tegen Guinee-Bissau gelijkspeelde (1-1). Zodoende staat Marokko na een speelronde bovenaan in de groep.