Dit verandert er komend seizoen in de Formule 1

Het moment was eindelijk daar, Hamilton verlengde deze week zijn contract bij Mercedes. Na veel gesteggel is de Britse wereldkampioen akkoord gegaan met een nieuwe verbintenis. Albers stelt dat Hamilton te veel gevraagd heeft en dat paste niet in de tijd waar wij nu inzitten. Volgens Albers hoeft het gedoe rondom dit contract de raceprestaties van Hamilton, die volgens hem verslaafd is aan de aandacht, niet te beïnvloeden. „Eenmaal in de auto vergeet je alles.”

In het aankomende seizoen gaat er van alles veranderen, de trainingen op vrijdag worden verkort van anderhalf uur naar een uur. Volgens Van Haren is dit een logische ontwikkeling. „Onder normale omstandigheden gaan de teams pas na een kwartier tot twintig minuten de baan op.” Er wordt ook ingegaan op het budgetplafond, waar Albers weinig heil in ziet. De windtunnelhandicap is een regel die volgens Albers en Van Haren er wel voor kan zorgen dat de kloof tussen teams kleiner wordt.

Tot slot gaat Albers in op vragen van de luisteraar en doet hij een boekje open over zijn periode bij het Nederlandse Formule 1-team Spyker. Ook hoor je waarom volgens hem Lawrence Stroll zoveel geluk heeft met zijn Aston Martin-team.