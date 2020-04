Stemming over stopzetting Belgische competitie weer uitgesteld

Op die dag kunnen de clubs als het goed is eindelijk gaan stemmen over het al dan niet hervatten, indien mogelijk, van de Pro League. De clubs wachten nog altijd op duidelijkheid van de nationale veiligheidsraad, die afgelopen vrijdag het vraagstuk van de sportcompetities aanhield en met een week voor zich uitschoof.

Begin april nam de raad van bestuur van de Pro League al het besluit om het seizoen vanwege de coronacrisis vroegtijdig te beëindigen. Daarmee was België het eerste Europese land dat de competitie niet meer wilde uitspelen. De formele bekrachtiging door alle 24 clubs tijdens een algemene vergadering liet daarna echter op zich wachten.

Al twee keer werd die bijeenkomst uitgesteld. Komende maandag gaat de algemene vergadering wel door, maar wordt er waarschijnlijk niet gestemd. „We zullen de clubs inlichten over de huidige situatie die het gevolg is van de gezondheidscrisis”, liet topman Pierre François van de Pro League weten. „We zullen voorstellen om de stemming over de stopzetting van de competitie uit te stellen naar een latere vergadering.”

De eerstvolgende bijeenkomst van de clubs zou dan op 4 mei zijn.