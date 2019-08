Ajax ruim langs Emmen

Met een eenvoudige 5-0 zege (net als vorig seizoen), die niet al te veel energie kostte, kende Ajax een vlekkeloze voorbereiding op de belangrijke return van het Champions League-voorrondeduel met PAOK Saloniki van komende dinsdag.

Bekijk ook: Geen Dolberg en Schuurs bij Ajax

Het was een kat- en muisspel in de ArenA, waar David Neres al enkele seconden na de aftrap de paal raakte voor de thuisploeg. In vergelijking met de uitwedstrijd tegen PAOK Saloniki had Ajax-trainer Erik ten Hag twee personele wisselingen doorgevoerd in zijn basisteam. Perr Schuurs en Kasper Dolberg moesten plaatsmaken en ditmaal waren er basisplaatsen weggelegd voor Neres en de Roemeense middenvelder Razvan Marin. Tadic speelde tegen FC Emmen als spits, terwijl het verdedigingscentrum werd gevormd door Joël Veltman en Lisandro Martinez.

Ajax heeft de ban gebroken. Ⓒ Matty van Wijnbergen

FC Emmen hield aanvankelijk redelijk stand zonder zelf veel aan voetballen toe te komen. Bij sporadische uitbraken wist de Deense ex-PSV’er Nikolai Laursen zich te onderscheiden met enkele dreigende acties. In de 28e minuut was het Donny van de Beek, aan wiens adres het Ajax-publiek smeekbeden richtte om nog een jaar langer te blijven, die de score opende. Aan die goal ging een fraaie aanval vooraf met een bekeken pass van Hakim Ziyech en goed afleggen door Tadic.

Direct na rust werd het door toedoen van Ziyech 2-0, waardoor de gezapige wedstrijd van het laatste restje spanning werd ontdaan. Het eenzijdige duel werd nog wel opgefleurd door een goal van Tadic (3-0). De Serviër stond op de goede plek, toen een inzet van invaller Quincy Promes via de handen van FC Emmen-doelman Dennis Telgenkamp op de paal kwam.

Dusan Tadic zorgt voor de 3-0. Ⓒ Matty van Wijnbergen

Het was de elfde opeenvolgende thuiswedstrijd waarin Tadic scoorde en daarmee evenaarde hij een clubrecord van Jari Litmanen. Een mooi moment was er ook voor Sergino Dest. De jongeling uit Almere, die zo’n sterke voorbereiding afwerkte en van wie Ten Hag gecharmeerd is, maakte als invaller zijn competitiedebuut voor Ajax-1, nadat hij al in de strijd om de Johan Cruijff Schaal had gespeeld. Als invaller leefde Klaas-Jan Huntelaar zich vervolgens nog uit. De bijna 36-jarige spits maakte twee doelpunten.