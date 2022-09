Cristiano Ronaldo aangeklaagd voor wegslaan telefoon

Ronaldo sloeg op 9 april na de verloren competitiewedstrijd tegen Everton een telefoon uit de handen van een supporter die hem filmde. De 37-jarige Portugees, die zichtbaar geïrriteerd was, bood later via de sociale media zijn excuses aan. „Het is nooit gemakkelijk om je emoties in bedwang te houden na lastige momenten zoals we nu tegenkomen”, schreef de Portugees later op Instagram. „Desalniettemin moeten we altijd respect houden, rustig blijven en het goede voorbeeld zijn voor alle jongeren die van dit mooie spelletje houden.”

Ronaldo moest zich enkele weken geleden bij de politie van Liverpool verantwoorden voor dat incident. De politie handelde de zaak af met een waarschuwing. De FA gaat Ronaldo nu alsnog vervolgen. Hij kan een schorsing of een boete krijgen. Manchester United, de club van trainer Erik ten Hag, speelt op 2 oktober de eerste wedstrijd na de interlandperiode tegen stadgenoot Manchester City.