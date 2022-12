Feyenoord ruim langs Emmen, wel zorgen om Quinten Timber

Timber leek zich na 36 minuten te verstappen en moest worden ondersteund bij het verlaten van het veld. Het is de tweede tegenvaller voor trainer Arne Slot in korte tijd, nadat Gernot Trauner vorige week een knieblessure had opgelopen. De Oostenrijkse verdediger staat naar verwachting maanden aan de kant.

Feyenoord, dat WK-ganger Justin Bijlow terug in de basis had, had weinig problemen met Emmen. Patrik Walemark scoorde twee keer, net als tijdens de 7-4-zege op Go Ahead Eagles van afgelopen vrijdag. De Zweed opende de score in de 12e minuut na een voorzet van Javairô Dilrosun en verdubbelde de voorsprong vijf minuten later (2-0).

Reactie Slot

Slot wisselde na een uur tien spelers, waarna Oussama Idrissi en Marcus Pedersen de score opvoerden (4-0). Danilo zette drie minuten voor tijd de 5-0-eindstand op het bord.

Feyenoord hervat de competitie op 8 januari met de uitwedstrijd tegen FC Utrecht.

Slot weet nog niet hoe ernstig de blessure van Timber is, maar hij maakt zich wel zorgen. „Hij verstapt zich, dat is niet zo fijn”, zei de coach bij ESPN. „Als je een schop krijgt, kan het later nog mee blijken te vallen. Maar nu was er niet sprake van een ’contactmoment’. De voortekenen zijn wat dat betreft niet zo positief. Al blijkt het in de praktijk ook weleens mee te vallen. Laten we het afwachten.”