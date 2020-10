Coronacrisis: 'Napoli vliegt niet naar Turijn voor duel tegen Juventus’

Volgens het Italiaanse persbureau Ansa is de vliegreis zaterdag van de selectie plus begeleiding van Napoli richting Turijn geannuleerd. Dat is gebeurd op last van de gezondheidsautoriteiten in Napels, die na een aantal besmettingen bij Napoli vooralsnog geen toestemming willen geven voor een vlucht naar Turijn.

Bij de club uit Napels zijn inmiddels drie besmette personen geconstateerd, onder wie de middenvelders Piotr Zielinski en Eljif Elmas. De vrees bestaat dat zich op korte termijn nieuwe coronapatiënten bij de club aandienen. Dat zou alles te maken hebben met de thuiswedstrijd afgelopen zondag tegen Genoa (6-0).

Inmiddels is bekend dat het aantal personen dat bij Genoa het coronavirus heeft opgelopen, is gestegen naar 22. In totaal zijn nu zeventien spelers uit de A-selectie besmet geraakt. Door de golf aan positieve coronatesten bij Genoa is Napoli na het onderlinge duel bang voor een soortgelijke besmettingsgolf. De wedstrijd van Genoa tegen Torino, die deze zaterdag zou worden gespeeld, is al uitgesteld.

Napoli is een van de tegenstanders van AZ in de groepsfase van de Europa League.