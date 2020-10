Coronaproblemen Serie A: Napoli annuleert vlucht, selectie Juventus in quarantaine

Bij de club uit Napels zijn inmiddels drie besmette personen geconstateerd, onder wie de middenvelders Piotr Zielinski en Eljif Elmas. De vrees bestaat dat zich op korte termijn nieuwe coronapatiënten bij de club aandienen. Dat zou alles te maken hebben met de thuiswedstrijd afgelopen zondag tegen Genoa (6-0). Napoli is een van de tegenstanders van AZ in de groepsfase van de Europa League.

Inmiddels is bekend dat het aantal personen dat bij Genoa het coronavirus heeft opgelopen, is gestegen naar 22. In totaal zijn nu zeventien spelers uit de A-selectie besmet geraakt. Door de golf aan positieve coronatesten bij Genoa is Napoli na het onderlinge duel bang voor een soortgelijke besmettingsgolf. De wedstrijd van Genoa tegen Torino, die deze zaterdag zou worden gespeeld, is al uitgesteld.

Juventus bracht ook nog een verklaring uit. De voltallige selectie is in quarantaine gegaan omdat er binnen de club twee medewerkers positief zijn getest op Covid-19. De club liet weten dat de wedstrijd tegen Napoli gewoon kan doorgaan omdat de besmette personen geen spelers zijn en evenmin behoren tot de technische of medische staf. „Iedereen die negatief is getest mag trainen en voetballen, maar mag met niemand van buiten de groep contact hebben”, luidde het statement.