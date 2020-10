Napoli maakt zich zorgen over groeiend aantal coronabesmettingen

De clubleiding van Genoa maakte zaterdag bekend dat er nog eens drie spelers zijn bijgekomen, die positief hebben getest: Davide Biraschi, Domenico Criscito en Darian Males. Bij oud-Ajacied Lasse Schöne werd het longvirus eerder al aangetroffen. In totaal zijn nu zeventien spelers uit de A-selectie besmet geraakt.

Door de recente uitbraak van het coronavirus bij Genoa is de competitiewedstrijd van zaterdag tegen Torino uitgesteld. Het laatste duel dat de club van Schöne speelde, was afgelopen zondag bij Napoli (6-0). Bij de club uit Napels zijn inmiddels ook twee besmettingen geconstateerd, onder anderen bij de Poolse middenvelder Piotr Zielinski. Door de golf aan positieve coronatesten bij Genoa groeit de vrees bij Napoli dat door het onderlinge duel van afgelopen zondag meer besmettingen bij de club zullen worden vastgesteld.

Voor Napoli staat zondagavond de topper tegen kampioen Juventus in Turijn op het programma. De club uit Napels is een van de tegenstanders van AZ in de groepsfase van de Europa League.