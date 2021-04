PSV-icoon Willy van der Kuijlen overleden

Van der Kuijlen is 74 jaar geworden. Met 311 doelpunten is de geboren Helmonder topscorer aller tijden van de Eredivisie. Hij was al geruime tijd ziek. Zijn familie liet vorig jaar weten dat Van der Kuijlen leed aan alzheimer.

„Geen enkele speler zal de prestaties van Van der Kuijlen bij PSV ooit evenaren”, schrijft de Eindhovense club over Mister PSV. De goalgetter uit Helmond speelde zeventien seizoenen voor PSV. Zijn andere beroemde bijnaam was Skiete Willy.

