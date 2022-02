IOC-voorzitter Bach gaat Peng Shuai ontmoeten in Peking

Bach voerde eind vorig jaar via een videoverbinding een gesprek met de tennisster, van wie een tijdje niets werd vernomen nadat ze voormalig vicepremier Zhang Gaoli begin november had beschuldigd van seksueel misbruik. De 36-jarige Peng Shuai ontkende die beschuldigingen later, al dan niet onder druk van de Chinese overheid.

„Ze komt de gesloten ’bubbel’ in zodra alle procedures zijn afgehandeld”, zei Bach. „Ik ben heel blij en dankbaar dat we elkaar nu kunnen ontmoeten. Peng Shuai wil dat zelf ook graag.”

Hopen meer te weten te komen

Het is nog altijd onduidelijk in hoeverre de Chinese dubbelspecialiste vrij is om te gaan waar ze wil en te zeggen wat ze wil. Sinds ze haar beschuldigingen deed op het Chinese sociale medium Weibo, dook Peng Shuai een paar keer op in het openbaar. Onder meer tennisorganisatie WTA vraagt zich af of dat uit vrije wil gebeurde of dat de Chinese overheid dat regisseerde.

Bach hoopt tijdens een persoonlijke ontmoeting met Peng Shuai meer te weten te komen. „In eerste instantie was ons doel om contact te leggen, om uit te vinden waar ze zich bevond en zo goed mogelijk te weten te komen hoe het met haar gaat. We weten dat ze in Peking woont, zich vrij kan bewegen en familie en vrienden kan bezoeken”, aldus de IOC-voorzitter, die op de persconferentie na het congres meerdere vragen kreeg over de gevoelige kwestie.

„Ik wil haar graag persoonlijk ontmoeten en dat gaat nu ook gebeuren. We weten dan beter hoe ze er fysiek en mentaal aan toe is. Laten we vooral naar haar luisteren. Als zij wil dat er een onderzoek komt, dan steunen we haar. Het gaat om haar beslissing, haar leven, haar beschuldigingen. Die hebben we gehoord, al zijn die nu ingetrokken. Na onze persoonlijke ontmoeting blijven we in gesprek met haar.”