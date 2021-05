Live Eredivisie: Ajax op voorsprong in De Klassieker

Blijf van minuut tot minuut op de hoogte van de duels aan de hand van uitgebreide statistieken via onze livewidget.

Om 14.30 uur is het tijd voor de Klassieker in Rotterdam-Zuid. Naast de eer heeft Feyenoord er veel belang bij om te winnen, al heeft direct plaatsing voor Europees voetbal een flinke knauw opgelopen vorige week in duel met ADO Den Haag. Landskampioen Ajax kan relatief vrijuit voetballen in deze kraker.

Feyenoord

João Teixeira begint in de lege Kuip in de basis. De middenvelder vervangt de geschorste Jens Toornstra. Ook Róbert Bozenik heeft weer een basisplaats. De spits vormt een voorhoede met Bryan Linssen en Luis Sinisterra. Feyenoord mist de geschorste aanvaller Steven Berghuis. Teixeira krijgt de voorkeur boven Mark Diemers die op de bank begint.

Feyenoord verkleint met een zege op Ajax de achterstand op Vitesse tot 2 punten. Beide clubs strijden om een plaats in de voorronden van de Conference League. De nummer 5 van de competitie moet zich in de play-offs voor de nieuwe competitie van de UEFA zien te plaatsen.

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Geertruida, Botteghin, Senesi en Malacia; Teixeira, Fer en Kökcü; Linssen, Bozenik en Sinisterra.

Ajax

Noussair Mazraoui heeft bij Ajax een basisplek. De rechtsback miste een groot deel van de tweede seizoenshelft wegens een oogblessure.

Devyne Rensch verhuist naar de linkerflank en vervangt de geschorste linksback Nicolás Tagliafico, die al op vakantie is gestuurd. Trainer Erik ten Hag houdt verder vast aan zijn vertrouwde basisformatie van de laatste weken.

Ajax veroverde vorige week al de landstitel en speelt vooral om de eer. „We weten dat deze wedstrijd belangrijk is voor onze supporters, dus we willen winnen”, zei Ten Hag. Feyenoord kan het verschil met het als vierde geklasseerde Vitesse terugbrengen tot 2 punten, met nog twee speelronden te gaan.

Opstelling Ajax: Stekelenburg; Mazraoui, Timber, Martínez en Rensch; Álvarez, Klaassen en Gravenberch; Antony, Haller en Tadic.

Overige duels

Wie geen trek heeft in de Klassieker, kan zich vermaken met PEC Zwolle - ADO Den Haag. De thuisclub is uitgespeeld, maar de bezoekers moeten winnen om een kans te maken op lijfsbehoud.

Het weekend wordt afgesloten (16.45 uur) met een Brabantse derby: Willem II - PSV. Voor Willem II zou tijdens dit affiche elk punt een welkom bonuspunt zijn in de strijd tegen degradatie, terwijl PSV moet winnen om AZ achter zich te houden voor plek twee.

Arjen Robben was zichtbaar opgelucht dat hij eindelijk belangrijk kon zijn voor Groningen. Ⓒ ANP / COR LASKER

FC Groningen

Met een fitte Arjen Robben in de basis boekte FC Groningen aan het begin van de middag een ruime overwinning (0-4) op FC Emmen. De oud-international toonde zich een inspirerende leider en leverde in de tweede helft assists voor de 0-2 en de 0-3 van Alessio Da Cruz.

Het was voor de tweede keer dit seizoen dat Robben in de basis begon. De eerste keer, september vorig jaar tegen PSV, duurde zijn optreden slechts 30 minuten. Ditmaal bleef hij tot de 80e minuut in het veld.

Bekijk hier de stand in de Eredivisie.

Programma

Vrijdag 7 mei

20.00 uur: Sparta - Vitesse 3-0

Zaterdag 8 mei

16.30 uur: FC Twente - Heracles Almelo 1-1

18.45 uur: sc Heerenveen - FC Utrecht 0-0

20.00 uur: AZ - Fortuna Sittard 1-0

21.00 uur: VVV-Venlo - RKC Waalwijk 3-3

Zondag 9 mei