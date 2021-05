Live Eredivisie: Groningen op voorsprong tegen Emmen

Blijf van minuut tot minuut op de hoogte van de duels aan de hand van uitgebreide statistieken via onze livewidget.

De noordoostelijke strijd tussen FC Emmen en FC Groningen barst om 12.15 uur los. Er staat daarbij behoorlijk wat op het spel. FC Emmen strijdt tegen degradatie, terwijl de Groningers de play-offs nog veilig moeten zien te stellen.

Arjen Robben staat zondagmiddag in de basis. De aanvaller keerde dit seizoen terug bij zijn oude club maar kwam vanwege blessureleed niet veel in actie. Hij maakte een paar invalbeurten en startte een keer eerder in de basis. Dat was op 13 september. Hij viel toen voortijdig uit in de wedstrijd tegen PSV.

Nadien (14.30 uur) is het tijd voor de Klassieker in Rotterdam-Zuid. Naast de eer heeft Feyenoord er veel belang bij om te winnen, al heeft direct plaatsing voor Europees voetbal een flinke knauw opgelopen vorige week in duel met ADO Den Haag. Landskampioen Ajax kan relatief vrijuit voetballen in deze kraker.

Wie daar geen trek in heeft, kan zich vermaken met PEC Zwolle - ADO Den Haag. De thuisclub is uitgespeeld, maar de bezoekers moeten winnen om een kans te maken op lijfsbehoud.

Het weekend wordt afgesloten (16.45 uur) met een Brabantse derby: Willem II - PSV. Voor Willem II zou tijdens dit affiche elk punt een welkom bonuspunt zijn in de strijd tegen degradatie, terwijl PSV moet winnen om AZ achter zich te houden voor plek twee.

Lachende gezichten bij Sparta

Sparta begon de speelronde vrijdag uitstekend. Het won in eigen huis met 3-0 van Vitesse en deed zodoende uitstekende zaken in de strijd om de play-offs. Het werd zaterdagmiddag nog wat rooskleuriger voor de Rotterdammers, toen FC Twente en Heracles gelijkspeelden in de Twentse derby.

Een opstootje in de derby. Ⓒ ANP VINCENT JANNINK

Een paar uur later zag Sparta ook SC Heerenveen zo goed als afhaken. De Friezen kwamen in eigen huis niet verder dan 0-0 tegen FC Utrecht. De achterstand op Sparta bedraagt daardoor vier punten.

AZ legt de druk bij PSV

Ondanks veel personele problemen vanwege corona, een vroege blessure en een rode kaart heeft AZ wel gewonnen van Fortuna Sittard met 1-0. Hierdoor staat het in ieder geval voor een dag boven PSV.

Albert Gudmundsson scoort de 1-0. Ⓒ ANP/HH

In de kelder van de Eredivisie werd het meest spectaculaire duel van de zaterdag afgewerkt. Uiteindelijk deelde VVV-Venlo en RKC Waalwijk de punten (3-3). Daar zullen vooral de Limburgers, die twee keer op voorsprong van kwamen van balen. Ondanks dat de reeks van twaalf nederlagen tot een einde is gebracht, is degradatie nu wel heel dichtbij.

Programma

Vrijdag 7 mei

20.00 uur: Sparta - Vitesse 3-0

Zaterdag 8 mei

16.30 uur: FC Twente - Heracles Almelo 1-1

18.45 uur: sc Heerenveen - FC Utrecht 0-0

20.00 uur: AZ - Fortuna Sittard 1-0

21.00 uur: VVV-Venlo - RKC Waalwijk

Zondag 9 mei

12.15 uur: FC Emmen - FC Groningen

14.30 uur: Feyenoord - Ajax

14.30 uur: PEC Zwolle - ADO Den Haag

16.45 uur: Willem II - PSV Eindhoven