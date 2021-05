Statistieken Eredivisie: Ajax klopt Feyenoord, strijd onderin razend spannend

Blijf van minuut tot minuut op de hoogte van de duels aan de hand van uitgebreide statistieken via onze livewidget.

Klassieker

Eerder op de dag kreeg Feyenoord in De Kuip klop van Ajax. Het elftal van trainer Dick Advocaat verloor met 0-3. Feyenoord deed in een lege Kuip de zege cadeau en maakte twee van de drie doelpunten. Marcos Senesi en Ridgeciano Haps werkten de bal in eigen doel. De ingevallen Mohammed Kudus bepaalde de eindstand voor Ajax.

Eric Botteghin (rechts) en Sebastien Haller zijn met elkaar in de slag in de lucht. Ⓒ HH/ANP

In de strijd om plek twee is er nog niks beslist. PSV won zondagmiddag met 0-2 bij Willem II. Daarmee passeerde het AZ dat een dag eerder met 1-0 won van Fortuna Sittard, ondanks een rode kaart kort na rust.

ADO Den Haag

ADO Den Haag mag nog altijd hopen op een langer verblijf in de Eredivisie. Een week na de thuiszege op Feyenoord (3-2), won het elftal van trainer Ruud Brood ook van het nergens meer voor voetballende PEC Zwolle: 0-1.

FC Groningen

Met een fitte Arjen Robben in de basis boekte FC Groningen aan het begin van de middag een ruime overwinning (0-4) op FC Emmen. De oud-international toonde zich een inspirerende leider en leverde in de tweede helft assists voor de 0-2 en de 0-3 van Alessio Da Cruz.

Arjen Robben was zichtbaar opgelucht dat hij eindelijk belangrijk kon zijn voor Groningen. Ⓒ ANP / COR LASKER

Het was voor de tweede keer dit seizoen dat Robben in de basis begon. De eerste keer, september vorig jaar tegen PSV, duurde zijn optreden slechts 30 minuten. Ditmaal bleef hij tot de 80e minuut in het veld.

Programma

Vrijdag 7 mei

20.00 uur: Sparta - Vitesse 3-0

Zaterdag 8 mei

16.30 uur: FC Twente - Heracles Almelo 1-1

18.45 uur: sc Heerenveen - FC Utrecht 0-0

20.00 uur: AZ - Fortuna Sittard 1-0

21.00 uur: VVV-Venlo - RKC Waalwijk 3-3

Zondag 9 mei