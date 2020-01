Ricardo Rodriguez alsnog naar PSV

De transfer is in een afrondende fase, meldt een woordvoerder van PSV. De 27-jarige Rodriguez stond ook in de belangstelling van Napoli en Fenerbahçe, maar met die twee clubs bereikte Milan geen akkoord.

De linksbackpositie is dit seizoen de meest problematische positie bij PSV. Nieuwkomers Olivier Boscagli en Toni Lato voldeden niet. Middenvelder Michal Sadilek speelde lange tijd noodgedwongen op die plek, maar kwam ook tekort. Trainer Ernest Faber laat Nick Viergever tegenwoordig als linkerverdediger spelen. Hij voetbalt normaal gesproken in het hart van de defensie.

Patrick van Aanholt van Crystal Palace was voor de positie van linksback ook in beeld bij PSV.