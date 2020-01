’Ricardo Rodriguez alsnog op weg naar PSV’

Ricardo Rodriguez in het shirt van het Zwitserse nationale elftal. Ⓒ Hollandse Hoogte

PSV lijkt de gewenste versterking voor de positie links in de verdediging binnen te hebben. Verscheidene media in Italië melden dat de Eindhovenaren met AC Milan een akkoord hebben bereikt over de huur van Ricardo Rodriguez. Na dit seizoen zou PSV de Zwitser definitief kunnen overnemen.