Domper voor Roger Federer (39) bij rentree op gravel

De Zwitser moest wennen op het gemalen baksteen - hij speelde er bijna twee jaar niet op - en verloor dan ook de eerste set met 6-4. De tweede set ging beter voor Federer, die zijn schwung steeds meer te pakken kreeg en de tweede set pakte, ook met 6-4.

In de derde game van de derde set brak Federer z’n opponent met een schitterende crosscourt forehand. Maar toch ging het niet lang goed voor de Swiss Express, want hij werd terugggebroken. De Spanjaard won bij 4-2 voor Federer ineens vier games op een rij, wat betekende dat Andujar bij zijn tweede matchbal de game en daarmee de set en de wedstrijd won.

Na twee operaties aan zijn knie maakte Federer eerder dit jaar zijn rentree tijdens een toernooi in Doha, waar hij in zijn tweede partij verloor. De laatste keer dat de Zwitser een toernooi op gravel won, was in 2015. Destijds was Federer de beste in Istanbul.

Serena Williams, net als Federer 39 jaar, werd in Parma ook in de tweede ronde uitgeschakeld. De voormalig nummer 1 van de wereld verloor met 7-6 (4) 6-2 van de Tsjechische Katerina Siniakova.