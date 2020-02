Suzanne Schulting dankt ’uitschuifbeen’

Suzanne Schulting juicht na het winnen de finale op de 1500 meter. Ⓒ ANP

DORDRECHT - Suzanne Schulting rijgt de ene na de andere fantastische prestatie aaneen, maar zegevieren in Nederland heeft toch altijd wat extra’s voor de koningin van het shorttrack. Dankzij een fenomenale gouden 1500 meter stelde de 22-jarige Friezin zaterdagmiddag in Dordrechtse Sportboulevard de eindzege in de wereldbeker op die afstand veilig.