Dag 10 Olympische Spelen: Wat heb ik gemist en welke Nederlanders komen nog in actie?

Kijk hier voor het complete schema in Tokio.

Hockey

De Nederlandse hockeyvrouwen hebben zich op de Olympische Spelen geplaatst voor de halve finale. De equipe van bondscoach Alyson Annan rekende overtuigend af met Nieuw-Zeeland: 3-0.

Atletiek

Nadine Visser snelde om 04.50 uur naar de vijfde tijd in de finale van de 100 meter horden. Dafne Schippers slaagde er niet in de olympische finale te bereiken op de 200 meter. In Tokio bleek een goede tijd te veel gevraagd voor de atlete, die kampt met rugklachten. Jamile Samuel trok zich geblesseerd terug. Schippers veroverde vijf jaar geleden in Rio olympisch zilver.

Bekijk ook: Dafne Schippers loopt olympische finale 200 meter mis

Bekijk ook: Nadine Visser vijfde in finale 100 meter horden

Bekijk ook: Dafne Schippers doorstaat test op het nippertje

Femke Bol loopt haar halve finale van de 400 meter horden, Liemarvin Bonevacia en Jochem Dobber lopen in de halve finales van de 400 meter.

Sifan Hassan

Atlete Sifan Hassan gaat op jacht naar haar eerste olympische titel. Ze loopt om 14.40 uur de finale van de 5000 meter. ’s Morgens plaatste ze zich voor de halve finales van de 1500 meter. Met val won ze haar race.

Bekijk ook: Sifan Hassan ondanks val door op 1500 meter

Zeilsters moeten een dag langer wachten

De zeilsters Annette Duetz en Annemiek Bekkering moeten een dag langer geduld hebben. Hun medalrace in de 49erFX op de Olympische Spelen stond eigenlijk voor maandag op het programma, maar is uitgesteld tot morgen vanwege het vrijwel ontbreken van wind. Duetz en Bekkering beginnen dinsdag de strijd om de medailles met evenveel punten als de Braziliaanse titelverdedigsters Martine Grael en Kahena Kunze. De race zou eigenlijk om 07.33 uur beginnen.

De wereldkampioenen van 2018 en 2019 gaan met 70 punten de medalrace in, net zo veel als de Braziliaanse titelverdedigsters Martine Grael en Kahena Kunze met wie ze de eerste plaats delen. De Duitse zeilsters Tina Lutz en Susan Beucke volgen op 3 punten achterstand. Bekkering en Duetz sloten de Spelen van Rio af als zevende.

ok Pim van Vugt en Bas Lambriex moeten een dag geduld hebben. Zij komen uit in de medalrace in de 49er, waarin ze als nummer 7 in het klassement beginnen. Hetzelfde geldt voor Lobke Berkhout en Afrodite Zegers die in de 470-klasse nog de races 7 en 8 moeten varen. Voorlopig staan zij nog net buiten de top 10.

Baanwielrennen

Het is baanwielrensters Shanne Braspennincx en Laurine van Riessen net niet gelukt om op het onderdeel teamsprint een medaille te veroveren op de Olympische Spelen. In de strijd om het brons kwam het Nederlandse duo net te kort ten opzichte van het Russische duo.

Bekijk ook: Baanwielrensters Shanne Braspennincx en Laurine van Riessen grijpen net naast medaille

Handbal

De handbalsters spelen om 12.30 uur hun laatste groepswedstrijd. Tegenstander is Montenegro en Oranje is al zeker van een plaats in de kwartfinales.

Klik hier om de volledige medaillespiegel te zien.

Kijk hier voor het complete schema in Tokio.