Premium Het beste van De Telegraaf

’Ik wil nog heel graag een keer om Kaap Hoorn zeilen’ Jelmer van Beek verwezenlijkt jongensdroom bij Ocean Race: ’Zonder gevaar wordt het niet spannend’

Door Lisa Schoenmaker Kopieer naar clipboard

Jelmer van Beek weet heel goed dat de wedstrijd gevaren met zich mee brengt. „Je moet de zee nooit onderschatten.” Ⓒ FOTO RENÉ BOUWMAN

SCHEVENINGEN - ’Hé Jelmer, hoe is het? Fijn om weer even thuis te zijn? Jullie boot gaat goed, hè? Jelmer van Beek kan zich deze dagen zeker niet geruisloos door de haven van Scheveningen bewegen. De 28-jarige zeiler van Team JAJO wordt van alle kanten aangesproken. Iedereen is razend benieuwd naar zijn verhalen over de Ocean Race. „Vijf jaar geleden was ik als toeschouwer aanwezig en ging ik op de foto met de mascotte. Nu ben ik één van de deelnemers en bezig om mijn jongensdroom te verwezenlijken.”