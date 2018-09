Shorttrackster De Vries maakt rentree in wereldbeker

De Vries, Europees kampioene op de 500 meter, brak in juli tijdens een training een enkel. De eerste wereldbekerwedstrijden in Boedapest en Dordrecht moest ze nog laten schieten. De selectiecommissie shorttrack selecteerde verder Suzanne Schulting, Lara van Ruijven, Yara van Kerkhof en Marijn Wiersma. Bij de mannen komen Sjinkie Knegt, Daan Breeuwsma, Itzhak de Laat, Dylan Hoogerwerf, Dennis Visser en Mark Prinsen het ijs op. Jorien ter Mors komt in dezelfde periode uit op de langebaan.

De shorttrackers zullen zich in Japan voorbereiden op de wereldbekerwedstrijden. In Shanghai wordt geschaatst van 9 tot en met 12 november, een week later zijn de wedstrijden in Seoul.