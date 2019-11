Nare onthulling Lewandowski voor fans

De 31-jarige aanvalsleider, dit seizoen al goed voor 21 doelpunten (in alle competities), verklapte dat hij een kleine ingreep moet ondergaan aan zijn lies. Binnen een dag of vijf, nadat hij nogmaals medisch advies heeft ingewonnen, valt het besluit over de datum van de operatie.

„Er is geen haast bij, want met sprinten en schieten heb ik geen problemen”, liet Lewandowski weten. „Het is geen grote operatie, maar ik zal waarschijnlijk een week of twee rust moeten houden.”

Lewandowski onthulde tevens dat hij opnieuw vader wordt. Vandaar dat hij zijn treffer tegen de Grieken vierde met een bal onder zijn shirt en een gebaar met zijn duim als fopspeen. Zijn vrouw Anna is vier maanden zwanger. Het echtpaar heeft al een dochtertje van twee jaar.

Bayern München is met vier overwinningen op rij al zeker van een plek in de achtste finales van de Champions League.