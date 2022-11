Amnesty dringt opnieuw bij FIFA aan op compensatiefonds

Amnesty pleit al langer voor een compensatiefonds van 440 miljoen dollar, gelijk aan het prijzengeld voor het WK. Een werkgroep van de UEFA, waar de KNVB ook deel van uitmaakt, heeft de wereldvoetbalbond ook laten weten teleurgesteld te zijn dat er nog steeds geen duidelijkheid is over de komst van zo’n fonds. Adidas, Coca-Cola en McDonald’s, drie grote sponsoren van het WK, hebben zich ook voor een compensatiefonds uitgesproken.

Voetbal centraal

Het WK begint volgende week zondag met een duel tussen het gastland Qatar en Ecuador. „Maar we hebben nog steeds niets van voorzitter Gianni Infantino gehoord”, meldt Amnesty. De FIFA heeft de 32 deelnemers wel opgeroepen om tijdens het WK het voetbal centraal te stellen in Qatar en niet mee te gaan in „ideologische en politieke gevechten die in de wereld bestaan.”

Qatar is tegen de oprichting van een compensatiefonds voor migranten die zijn omgekomen of gewond zijn geraakt op de bouwplaatsen voor het komende WK voetbal. „Elk overlijden is een tragedie, maar er zijn geen criteria om dit fonds op te richten”, zei Ali ben Samikh Al-Marri, de minister van Arbeid.