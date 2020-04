Opmerkelijk: Jeugdhockeyster maakt ’Doelpunt van het Jaar’ met eerste balcontact in Hoofdklasse

Zestien jaar is Winter als zij in november door SCHC-coach Nettie van Maasakker in het vierde kwart van het uitduel met Pinoké haar eerste schreden in de hoofdklasse mag zetten. Ze rent direct richting de aanvallende cirkel.

Daar aangekomen, na een seconde of vijftien, ziet het van Zwolle afkomstige talent hoe Kyra Fortuyn de bal vanaf de achterlijn vanaf rechts voorzet. De bal belandt bij international Ginella Zerbo, die moeite heeft de bal te controleren. Wel raakt de voormalige hoofdklasse-topscorer een voet van de Pinoké-verdedigster.

Uitzichtloze positie

Normaal gesproken wordt een dergelijke overtreding (’shoot’) bestraft met een strafcorner, maar de scheidsrechters laten het spel doorspelen omdat de bal richting Winter rolt. De jonge aanvalster lijkt voorbij de tweede paal in een uitzichtloze positie te zijn aanbeland. Maar uit een onmogelijke hoek pusht de jeugdinternational de bal met haar backhand alsnog hoog in de lange hoek.

Winter kan het nauwelijks bevatten dat zij de door hockey.nl georganiseerde uitverkiezing heeft gewonnen. „Als ik heel eerlijk ben, dacht ik dat Ylene Sijnesael (speelster van Bloemendaal, red.) zou winnen. Ik vond haar doelpunt echt heel knap. Ook de actie over de achterlijn van Freeke Moes vond ik erg mooi, net als die turn van Frédérique Matla. Zij is zo goed, Matla kan echt op elke manier scoren.”

Afscheid icoon

SCHC sloot de wedstrijd in het Amsterdamse bos overigens af met een riante 8-1 zege. Moe zal Winter overigens niet zijn geworden van haar invalbeurt. Na drie minuten werd de 5 VWO-scholiere alweer naar de kant gehaald. Ze zou niet meer in actie komen.

SCHC joeg afgelopen seizoen op de eerste landstitel uit de clubhistorie, maar zal die jacht minstens een jaar moeten uitstellen omdat de competitie zoals gezegd vroegtijdig werd beëindigd. Wel bemachtigde ’Stichtse’ samen met Den Bosch een plaatsbewijs voor de EHL. Clubicoon en aanvoerster Carlien Dirkse van den Heuvel (33) keert na de zomer niet meer terug op het veld. De voormalig olympisch, Europees én wereldkampioen, goed voor 203 caps, heeft inmiddels een punt gezet achter haar imposante loopbaan.