Geraint Thomas revancheert zich voor val en wint Ronde van Romandië

De Fransman speelde al geen rol meer in het algemeen klassement en had daarbij het geluk dat hij vroeg startte. Hierdoor reed hij over een minder nat parcours dan de klassementsmannen en bijvoorbeeld ook Rohan Dennis, die de proloog had gewonnen.

Alleen Thomas was bij het tussenpunt wel een fractie sneller, maar in de natte afdaling verloor hij die minimale marge. Het was echter ruimschoots genoeg om Michael Woods uit de leiderstrui te rijden. De Canadees sloeg zaterdag nog een dubbelslag, mede doordat Thomas in de laatste bocht onderuit ging.

Het was voor Thomas pas de eerste overwinning in bijna drie jaar tijd. De laatste zege die hij boekte, was de eindzege in het algemeen klassement van de Tour de France.