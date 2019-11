Malen en Bergwijn ontbreken bij PSV

Mark van Bommel kreeg in een korte tijd met een aantal tegenvallers te maken. Eerst moest hij na de rode kaarten van Viergever en Hendrix tegen FC Utrecht van vorige speelronde aan flink zijn elftal sleutelen.

Als dat nog niet genoeg was, kwamen daar extra kopzorgen bij toen Donyell Malen (enkel) en Steven Bergwijn (hamstring) geblesseerd raakten. In de achterhoede kiest Van Bommel voor de ervaren Daniel Schwaab in plaats van Viergever en in de voorhoede heeft Bruma weer een basisplaats gekregen van zijn trainer. Opvallend is dat ook Mohamed Ihattaren ontbreekt bij PSV, daarentegen start Ryan Thomas wel aan de wedstrijd tegen AZ.

In tegenstelling tot Van Bommel, beschikt AZ-coach Arne Slot wel over een volledig fitte selectie. Alleen Ron Vlaar ontbreekt bij de Alkmaarders.

Opstellingen

PSV: Zoet; Dumfries, Schwaab, Baumgartl, Sadilek; Rosario, Thomas, Guti; Doan, Gakpo, Bruma.

AZ: Bizot; Svensson, Hatzidiakos, Wuytens, Wijndal; Midtsjø, Stengs, Koopmeiners; Sugawara, Boadu, Idrissi.