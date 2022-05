Bijrol voor Van Kalmthout in Indianapolis

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Baanrenners Havik en Van Schip pakken goud op koppelkoers in Nations Cup

10.17 uur: Baanwielrenners Yoeri Havik en Jan-Willem van Schip hebben op de derde dag van de Nations Cup in het Canadese Milton het goud veroverd op de koppelkoers. De regerend Europees kampioenen op dit onderdeel kwamen na een uitgekiende race uit op de meeste punten (74). Het Britse koppel Ethan Hayter en Rhys Britton pakte het zilver (66 punten) en het brons was voor de Duitsers Theo Reinhardt en Tim Torn Teutenberg (47 punten).

Het was de tweede medaille voor Havik. Hij behaalde vrijdag zilver op de afvalkoers.

Kyra Lamberink greep net naast een medaille op de 500 meter tijdrit. Ze eindigde als vierde op 0,825 seconde achterstand van de Australische Kristina Clonan, die won in een tijd van 32,987.

Topsprinter Jeffrey Hoogland, donderdag nog goed voor goud op de teamsprint, kwam er niet aan te pas op het onderdeel keirin. Hij werd uitgeschakeld in de herkansingen.

De wedstrijden om de Nations Cup in Canada duren tot en met zondag. In juli staat in de Colombiaanse stad Cali de derde en laatste wedstrijd op het programma.

’VeeKay’ speelt bijrol tijdens Grand Prix Indianapolis

09.27 uur: Autocoureur Rinus (Veekay) van Kalmthout heeft geen rol van betekenis kunnen spelen in de Grand Prix van Indianapolis in de IndyCar. De Nederlander, die de race vorig jaar won, liep vroeg in de wedstrijd schade op door een botsing met de Canadees Devlin DeFrancesco en raakte daardoor op grote achterstand. Hij eindigde als 23e.

De Amerikaan Colton Herta zegevierde in de vijfde race uit het IndyCar-kampioenschap. In een incidentrijke wedstrijd die door crashes en de regen verschillende keren werd onderbroken, wist hij de Fransman Simon Pagenaud en de Australiër Will Power voor te blijven. Herta wordt de laatste tijd vaak genoemd als toekomstig Formule 1-coureur. Hij boekte zijn zevende overwinning in de IndyCar, de eerste dit seizoen.

Power leidt in de tussenstand van het kampioenschap met 170 punten voor de Spanjaard Alex Palou (156 punten) en de Nieuw-Zeelander Scott McLaughlin (152 punten). Veekay staat tiende met 113 punten.