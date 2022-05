Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Tsjechië in Nations League zonder Leverkusen-topscorer Schick

14.38 uur: Topscorer Patrik Schick van de Duitse voetbalclub Bayer Leverkusen moet een operatie aan zijn lies ondergaan. De Tsjech mist daardoor de interlands van volgende maand in de Nations League. Leverkusen gaat ervan uit dat Schick in de voorbereiding op het nieuwe seizoen weer fit is.

De 26-jarige aanvaller maakte 24 doelpunten in de Bundesliga, waarmee hij op de tweede plaats van de topscorerslijst eindigde achter Robert Lewandowski (35 goals). Leverkusen werd mede dankzij de treffers van Schick derde en plaatste zich zo voor de Champions League.

De club van de Nederlanders Mitchel Bakker, Daley Sinkgraven, Jeremie Frimpong en Timothy Fosu-Mensah gaat zonder de Tsjech naar Mexico om het seizoen af te sluiten. De Duitse ploeg speelt daar onder meer enkele oefenwedstrijden.

Tsjechië zit in de A-divisie van de Nations League en neemt het volgende maand in de groep op tegen Zwitserland, Spanje en Portugal. De Tsjechen hebben zich niet weten te plaatsen voor het WK van eind dit jaar in Qatar.

Svitolina mist vervolg tennisseizoen vanwege zwangerschap

14.13 uur: Elina Svitolina komt de rest van het seizoen niet meer in actie. De 27-jarige Oekraïense maakte via Twitter bekend dat zij en haar man Gaël Monfils in oktober een baby verwachten. Svitolina, de huidige nummer 27 van de wereld, staat daardoor voorlopig aan de kant.

„Gevuld door liefde en geluk kondigen we aan dat we in oktober een meisje verwachten”, schrijft Svitolina bij een foto van haar en Monfils op Twitter. Svitolina en Monfils, de nummer 21 van de wereld bij de mannen, trouwden in het voorjaar van 2021.

Eerder deze week kondigde Svitolina al aan dat ze dit jaar niet zou meedoen aan Roland Garros. De tennisster zei toen andere zaken aan haar hoofd te hebben na de Russische inval in haar geboorteland. „Op dit moment ligt mijn focus op mijn familie en mijn stichting. Mentaal is het heel uitputtend om die vreselijke dingen te zien gebeuren bij mijn landgenoten en familie.”

Eind maart maakte Svitolina, voormalig nummer 3 van de wereld, al bekend dat ze een pauze zou inlassen om tot rust te komen. Ze gaf toen niet aan wanneer ze weer wilde terugkeren op de tennisbaan. Svitolina kwam voor het laatst in actie tijdens het hoog aangeschreven toernooi van Miami. Daar verloor ze in de tweede ronde van Heather Watson.

Paar punten voor Bendsneyder na moeilijke Moto2-race Le Mans

13.32 uur: Motorracer Bo Bendsneyder heeft 2 punten voor het WK overgehouden aan een moeilijke race in de Moto2. De Rotterdammer eindigde als 14e in de Grote Prijs van Frankrijk op het circuit van Le Mans. Hij was gestart vanaf de 8e plaats, maar viel in de eerste ronde ver terug. Bendsneyder moest vervolgens nog hard werken om in de top 15 te eindigden en WK-punten te scoren.

Zonta van den Goorbergh arriveerde als 17e aan de finish en dat was zijn beste resultaat tot nog toe in de Moto2. De 16-jarige debutant in het WK wegrace begon als 25e in de race, waarin veel rijders van de baan vlogen.

De overkwam onder anderen de Spanjaard Pedro Acosta, die halverwege de race als koploper onderuit ging en uitviel. Zijn landgenoot Augusto Fernandez nam de eerste positie over en stond deze niet meer af. Hij boekte zijn vierde Moto2-zege.

De Italiaan Celestino Vietti behield de leiding in het kampioenschap. Hij eindigde na een inhaalrace vanaf de 18e startplek als 8e.

Titels 10 kilometer naar atleten Maas en Herzog

13.16 uur: Hardloper Luuk Maas heeft bij de Weir Venloop in Venlo de Nederlandse titel veroverd op de 10 kilometer op de weg. De 22-jarige atleet passeerde de meet na 29.41 minuten. Filmon Tesfu eindigde op 9 seconden (29.50) als tweede en greep daarmee het zilver. De bronzen medaille ging naar Tom Hendrikse (29.56).

Voor Maas was het zijn tweede Nederlandse titel in korte tijd. Hij won in maart in Nijmegen ook het NK halve marathon.

Bij de vrouwen ging de titel naar Marcella Herzog, die de wedstrijd won in 33.55. Jennifer Gulikers won het zilver in 34.12 en het brons was voor Leonie Balter in 34.22.

NOC*NSF wil 80 procent van de Nederlanders aan het sporten in 2032

11.09 uur: Naar alle waarschijnlijkheid stemmen de leden van sportkoepel NOC*NSF maandagavond in met de Sportagenda 2032. Aan het plan, hoe de sport er over tien jaar uit moet zien, werkten vijftig sportbonden mee, zodat het een hamerstuk lijkt. „Met al die bonden is besproken waar we naartoe willen”, legt algemeen directeur Marc van den Tweel van NOC*NSF uit. „Simpel gezegd: we willen dat 80 procent van de Nederlandse bevolking tegen die tijd ten minste drie keer in de week sportief beweegt.”

Amerikaanse bokser Charlo wereldkampioen bij vier bonden

11.01 uur: De Amerikaanse bokser Jermell Charlo is de onbetwiste wereldkampioen in het superweltergewicht. Hij is de eerste bokser ooit in zijn klasse die de gordels van de vier mondiale bonden in bezit heeft. De 31-jarige Charlo bemachtigde zaterdag (plaatselijke tijd) de wereldtitel van de WBO door de Argentijn Brian Castano te verslaan. Hij sloeg hem in de tiende ronde tegen het canvas.

Charlo was al in het bezit van de wereldtitels van de bonden WBA, WBC en IBF. Hij is de zevende bokser die erin geslaagd is op hetzelfde moment de vier belangrijkste kampioensgordels in bezit te hebben. De zes mannen die dit eerder deden zijn Bernard Hopkins (middengewicht), Jermain Taylor (middengewicht), Terence Crawford (super lichtgewicht), Oleksandr Oesyk (halfzwaargewicht), Josh Taylor (super lichtgewicht) en Saul ’Canelo’ Alvarez (super middengewicht).

Voor Charlo was het de 35e zege uit zijn loopbaan (een onbeslist, een nederlaag). De 32-jarige Castano leed zijn eerste nederlaag in twintig profgevechten (twee onbeslist).

Baanrenners Havik en Van Schip pakken goud op koppelkoers in Nations Cup

10.17 uur: Baanwielrenners Yoeri Havik en Jan-Willem van Schip hebben op de derde dag van de Nations Cup in het Canadese Milton het goud veroverd op de koppelkoers. De regerend Europees kampioenen op dit onderdeel kwamen na een uitgekiende race uit op de meeste punten (74). Het Britse koppel Ethan Hayter en Rhys Britton pakte het zilver (66 punten) en het brons was voor de Duitsers Theo Reinhardt en Tim Torn Teutenberg (47 punten).

Het was de tweede medaille voor Havik. Hij behaalde vrijdag zilver op de afvalkoers.

Kyra Lamberink greep net naast een medaille op de 500 meter tijdrit. Ze eindigde als vierde op 0,825 seconde achterstand van de Australische Kristina Clonan, die won in een tijd van 32,987.

Topsprinter Jeffrey Hoogland, donderdag nog goed voor goud op de teamsprint, kwam er niet aan te pas op het onderdeel keirin. Hij werd uitgeschakeld in de herkansingen.

De wedstrijden om de Nations Cup in Canada duren tot en met zondag. In juli staat in de Colombiaanse stad Cali de derde en laatste wedstrijd op het programma.

’VeeKay’ speelt bijrol tijdens Grand Prix Indianapolis

09.27 uur: Autocoureur Rinus (Veekay) van Kalmthout heeft geen rol van betekenis kunnen spelen in de Grand Prix van Indianapolis in de IndyCar. De Nederlander, die de race vorig jaar won, liep vroeg in de wedstrijd schade op door een botsing met de Canadees Devlin DeFrancesco en raakte daardoor op grote achterstand. Hij eindigde als 23e.

De Amerikaan Colton Herta zegevierde in de vijfde race uit het IndyCar-kampioenschap. In een incidentrijke wedstrijd die door crashes en de regen verschillende keren werd onderbroken, wist hij de Fransman Simon Pagenaud en de Australiër Will Power voor te blijven. Herta wordt de laatste tijd vaak genoemd als toekomstig Formule 1-coureur. Hij boekte zijn zevende overwinning in de IndyCar, de eerste dit seizoen.

Power leidt in de tussenstand van het kampioenschap met 170 punten voor de Spanjaard Alex Palou (156 punten) en de Nieuw-Zeelander Scott McLaughlin (152 punten). Veekay staat tiende met 113 punten.