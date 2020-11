Sparta veegt de vloer aan met ADO Den Haag

Sparta Rotterdam versloeg de zwakke Hagenaars met 6-0. Aan het einde van de tamme eerste helft brak spits Lennart Thy de ban namens Sparta. Na rust liep Sparta snel uit. Binnen een kwartier stond het via Sven Mijnans, Abdou Harroui en opnieuw Thy 4-0. Invaller Mario Engels verzorgde met zijn eerste doelpunten voor Sparta het slotakkoord.

De laatste keer dat Sparta zes keer wist te scoren in een eredivisie-duel was op 20 januari 2008, toen De Graafschap met 6-1 werd verslagen op Het Kasteel.

De spelers van Sparta droegen rouwbanden vanwege het overlijden van oud-doelman Pim Doesburg. Voorafgaand aan het duel werd ook een minuut stilte in acht genomen voor de overleden clubheld.

Sparta viert een van de zes treffers. Ⓒ ANP/HH

Sparta klimt door de afgetekende zege naar de tiende plaats in de eredivisie. ADO blijft met vier punten zestiende. Voor trainer Brood was het voor het eerst in zijn trainerscarrière dat hij zijn eerste competitieduel bij een nieuwe club verloor.

