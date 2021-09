Droomcomeback Cristiano Ronaldo bij Manchester United

Manchester United blijft dankzij de overwinning bovenin meedraaien in Engeland. Voorlopig zijn The Mancunians met tien punten koploper. In 2013 greep United voor de laatste keer de landstitel, toen nog onder leiding van Sir Alex Ferguson en met topscorer Robin van Persie.

Ronaldo speelde een weinig opvallende eerste helft, maar in de blessuretijd was de 36-jarige goalgetter er wel als de kippen bij om de score te openen. De meervoudig wereldvoetballer van het jaar profiteerde van belabberd keeperswerk van Newcastle-goalie Freddie Woodman.

In de tweede helft deed Newcastle snel wat terug op Old Trafford. Javier Manquillo produceerde de gelijkmaker voor de gasten. Na een messcherpe counter bleef de Spanjaard ijzig koel oog in oog met de Spaanse goalie David de Gea.

Ronaldo is er klaar voor. Ⓒ ANP/HH

Tien minuten later deed Ronaldo, het stadion van de club waarvoor hij eerder uitkwam van 2003 tot 2009, opnieuw ontploffen. Na een lekker passje van Luke Shaw schoot de legendarische voetballer van het eiland Madeira de bal niet eens zo goed in, maar goalie Woodman moest het antwoord toch schuldig blijven.

Fernandes en Van de Beek

Het slotakkoord was er voor een een andere Portugees. Bruno Fernandes schoot van een meter of 25 meter verwoestend raak. Fernandes verliet in de 85e minuut het veld voor Donny van de Beek. De Nederlander, die door Louis van Gaal buiten de laatste Oranje-selectie werd gehouden, maakte zijn eerste minuten dit seizoen in de competitie. Van de Beek was in het voortraject betrokken bij de vierde goal, van Jesse Lingard.

Tottenham Hotspur

Tottenham Hotspur verloor eerder op de dag de perfecte status in de Premier League. Op bezoek bij stadsgenoot Crystal Palace maakten The Spurs een zwakke indruk met een 3-0 nederlaag als gevolg.

Tottenham had in de eerste helft weinig te vertellen in de Londense derby en mocht vooral Hugo Lloris danken dat het met 0-0 ging rusten. De doelman had vlak voor de pauze een cruciale redding. Het perspectief werd na een klein uur niet veel beter, toen Japhet Tanganga zijn tweede gele kaart kreeg en moest inrukken.

Hugo Lloris bokst de bal weg. Ⓒ ANP/HH

Een kwartier voor tijd ging het mis voor de koploper na hands van Ben Davies. Wilfried Zaha bleef ijzig kalm vanaf elf meter. Zes minuten voor tijd gooide debutant Odsonne Edouard de wedstrijd in het slot, waarna hij in blessuretijd ook nog voor de 3-0 tekende.

Bij Tottenham Hotspur ontbrak Steven Bergwijn vanwege een blessure. Afgelopen dinsdag kreeg de Oranje-international na zijn wissel tegen Turkije direct een pak ijs op zijn voet. Jaïro Riedewald bleef bij Palace de hele wedstrijd op de bank.

