Go Ahead verliest thuis van Jong AZ

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: Go Ahead Eagles verliest thuis van Jong AZ

22.06 uur: Go Ahead Eagles heeft op eigen veld verloren van Jong AZ. De Alkmaarders wonnen in de Adelaarshorst met klein verschil: 0-1. Go Ahead bleef daardoor de nummer 12 van de Keuken Kampioen Divisie, AZ staat op de 16e plaats.

De Alkmaarders kwamen in de 51e minuut op voorsprong, Thijs Oosting scoorde uit een vrije trap. SC Cambuur staat sinds maandag alleen aan kop in de eerste divisie.

Boksers Fontijn en Lacruz in april terug naar Londen

16.35 uur: Het Europees olympisch kwalificatietoernooi boksen wordt, als de omstandigheden rondom het coronavirus het toelaten, in april 2021 in Londen voortgezet. Namens Nederland zijn Nouchka Fontijn en Enrico Lacruz nog in de race om een olympisch ticket voor Tokio 2021. Het evenement werd half maart in de Engelse hoofdstad afgebroken vanwege de uitbraak van het longvirus.

Fontijn was in de klasse tot 75 kilogram in Londen nog niet in actie gekomen. Ze zou in maart strijden tegen de Griekse Kyriaki Aslanidi. De Griekse bond mag echter nog een andere boksster selecteren, aangezien het toernooi in deze divisie nog niet was begonnen. Voor de eerste vier in Londen ligt een olympisch startbewijs klaar.

Lacruz (-63 kilogram) versloeg in maart in de eerste ronde de Israëliër Ahmad Shtiwi met 5-0. Hij moet het in april volgend jaar in de achtste finales opnemen tegen de Albaniër Rexhildo Zeneli. De winnaar van die partij verdient een olympisch ticket.

Fontijn en Lacruz waren al actief bij de Zomerspelen van Rio 2016. Fontijn behaalde zilver in Brazilië. Lacruz werd in de achtste finales uitgeschakeld.

Voetbal: Luuk de Jong onzeker voor clash met Chelsea in Champions League

16.34 uur: Luuk de Jong komt woensdag mogelijk niet in actie in de Champions League. De spits van Sevilla trainde dinsdag in aanloop naar het duel met Chelsea niet mee.

"Een aantal spelers was niet in staat om te trainen en ik hoop dat we hen snel terug kunnen krijgen en niemand extra zullen kwijtraken", zei trainer Julen Lopetegui.

De Jong deed afgelopen weekend wel mee aan de competitiewedstrijd tegen Huesca, die met 1-0 werd gewonnen. De Jong (30) werd ruim een kwartier voor tijd gewisseld.

Sevilla en Chelsea zijn al zeker van een plek in de volgende ronde. Beide clubs hebben 10 punten na vier duels.

Voetbal: Corona-uitbraak hindert voetbalclub Newcastle United

14.26 uur: Voetballers van Newcastle United zijn voorlopig niet welkom op hun trainingscomplex na een uitbraak van coronabesmettingen, meldt Sky Sports dinsdag. Vijf personen van de Engelse voetbalclub zijn besmet met het coronavirus. Drie gevallen werden vorige week geconstateerd, na het weekeinde kwamen er nog twee bij. Het zou in totaal gaan om vier spelers en een staflid.

De Premier League meldde eerder al dat er in de periode van 23 tot en met 29 november tien positieve testresultaten zijn geweest, zonder namen te noemen. Newcastle miste zaterdag in het met 2-0 gewonnen uitduel met Crystal Palace spelers als Allan Saint-Maximin, Andy Carroll, Jamaal Lascelles, Ryan Fraser en Isaac Hayden maar de club gaf geen reden voor hun absentie.

Newcastle speelt vrijdag tegen Aston Villa. Volgens het Covid-19-protocol van de Premier League gaat dat duel door als de club veertien spelers beschikbaar heeft.

Voetbal: Borussia Dortmund zonder Meunier tegen Lazio

12.19 uur: Borussia Dortmund mist woensdag in het duel uit de Champions League met het Italiaanse Lazio verdediger Thomas Meunier. De Belgische international liep zaterdag in de competitiewedstrijd tegen FC Köln een kuitblessure op en is niet op tijd hersteld. Onzeker is ook het meespelen van Emre Can en Raphaël Guerreiro.

„Emre heeft een tik tegen zijn enkel gehad”, zei Dortmund-coach Lucien Favre. „Het is moeilijk te zeggen of hij kan spelen.” Guerreiro is vrijwel hersteld van een spierblessure maar heeft voorlopig alleen nog getraind.

Dortmund neemt na vier duels de koppositie in in groep F en is bij een gelijkspel zeker van het bereiken van de laatste zestien. Lazio volgt op 1 punt. De Romeinen waren thuis met 3-1 te sterk voor Dortmund.

Voetbal: VAR opereert voor het eerst op afstand in Champions League

12.19 uur: De VAR, oftewel de Video Assistant Referee, bevindt zich woensdag voor het eerst in de geschiedenis van de Champions League op een andere locatie dan de speelstad zelf. De VAR bij de wedstrijd Sevilla - Chelsea bekijkt de beelden vanuit Nyon, waar het hoofdkantoor van de UEFA staat.

„De UEFA heeft succesvol getest met een technische oplossing voor een VAR op afstand. De techniek wordt voor het eerst in gebruik genomen bij de groepswedstrijd tussen Sevilla en Chelsea. De arbiter op het veld wordt geassisteerd vanuit de VAR-ruimte in Zwitserland”, aldus de UEFA.

De UEFA meldt dat een back-up-team voor de zekerheid aanwezig is in Estadio Ramón Sánchez Pizjuán.

Bij het duel tussen Sevilla en Chelsea staat er weinig op het spel. Beide clubs zijn met 10 punten uit vier duels al zeker van de volgende ronde en strijden tijdens de laatste twee wedstrijden om groepswinst in poule E.

Algemeen: Geen tegenkandidaten voor Bach bij verkiezing voorzitter IOC

12.00 uur: Huidig voorzitter Thomas Bach is de enige kandidaat bij de voorzittersverkiezing van het Internationaal Olympisch Comité (IOC). Dat hebben de leden dinsdag te horen gekregen van Ban Ki-moon, de voorzitter van de ethische commissie van het IOC. De verkiezing vindt plaats tijdens het 137e congres in maart volgend jaar in Athene.

De nieuwe termijn gaat in na de Olympische Spelen van Tokio. Die worden gehouden van 23 juli tot en met 8 augustus. De lengte van de eerste termijn van een IOC-voorzitter bedraagt acht jaar. Daarna kan hij nog voor vier jaar worden herkozen. De Duitser Bach volgde in 2013 de Belg Jacques Rogge op. De oud-schermer was al IOC-lid sinds 1991 en onder meer oprichter van de atletencommissie binnen de olympische organisatie.

Algemeen: FOX Sports vanaf januari verder als ESPN

08.07 uur: FOX Sports gaat vanaf 1 januari verder als ESPN. De naamsverandering is een gevolg van de overname van het meerderheidsaandeel in Eredivisie Media & Marketing (EMM) door The Walt Disney Company in 2019.

De vormgeving van de tv-zenders, onlinekanalen en apps komt er vanaf het nieuwe jaar anders uit te zien. Inhoudelijk verandert er vooralsnog weinig. Alle competities en programma’s die nu bij FOX Sports te zien zijn, zijn dat straks ook bij ESPN. De huidige presentatoren, analisten, verslaggevers en commentatoren gaan allemaal mee naar ESPN. FOX Sports heeft qua voetbal nu de uitzendrechten van de Eredivisie, Keuken Kampioen Divisie, Europa League, KNVB-beker, Eredivisie voor vrouwen, de Tweede Divisie en de Amerikaanse competitie. Ook zijn veel andere Amerikaanse sporten te zien bij FOX.

„ESPN staat wereldwijd al ruim 40 jaar bekend om de hoge kwaliteitstandaard van live-sportverslaggeving, op alle beschikbare platforms”, zegt Marco de Ruiter, die samen met Frank Rutten de directie vormt van EMM. „Bovenal is ESPN befaamd om zijn ’storytelling’, zowel in liveregistraties als in originele programmering. Met een indrukwekkende collectie van prijswinnende sportfilms en documentaires als resultaat.” ESPN maakte onder meer de films/documentaires ’The Last Dance’ (Michael Jordan & The Chicago Bulls), ’Lance’ (Lance Armstrong) ’Be Water (Bruce Lee) en ’The Life and Trials of Oscar Pistorius’.

Eredivisie Media & Marketing begon in 2008 met Eredivisie Live. In 2013 volgde de transformatie naar FOX Sports. Directeur Rutten spreekt nu van een nieuwe mijlpaal. „We zijn trots op de ontwikkeling die we hebben doorgemaakt. Dat we nu met onze Nederlandse zenders aansluiten bij de wereldwijde ESPN-familie, verspreid over meer dan zestig landen en zeven continenten, biedt weer volop nieuwe kansen om verder te groeien. Met toegang tot het rijkelijk gevulde ESPN-filmarchief en het internationale nieuwsnetwerk van ESPN kunnen we de sportliefhebbers in Nederland nog beter bedienen, zowel op tv als online.”

Qua voetbal kent ESPN een fijne start. Vanwege het coronavirus besloten de KNVB en de clubs uit de eredivisie de topduels pas in het nieuwe jaar in te plannen, in de hoop dat dan weer publiek welkom zou zijn. In januari staan in de Eredivisie zes onderlinge duels tussen Ajax, Feyenoord, PSV en AZ op het programma. „Een betere start met ESPN hadden we ons niet kunnen wensen”, zegt Rutten.

De verandering van naam brengt geen veranderingen met zich mee voor wat betreft de beschikbaarheid en distributie van de zenders. ESPN is vanaf 1 januari beschikbaar bij alle tv-aanbieders die op dit moment FOX Sports aanbieden. Het hoofdkanaal van ESPN is voor de meeste tv-kijkers zonder aanvullend abonnement te zien bij onder meer Ziggo en KPN.

Handbal: Handbalster Van der Heijden gretig naar EK na bliksemtransfer

07.41 uur: International Laura van der Heijden kende een onrustige aanloop naar het EK handbal, dat deze week begint in Denemarken. Niet alleen vanwege het coronavirus, waardoor het lang onzeker was of het toernooi wel zou doorgaan, maar ook door een onverwachte bliksemtransfer van de Hongaarse club Siofok naar het Duitse Borussia Dortmund.

De 30-jarige opbouwspeelster tekende in maart nog voor twee seizoenen bij Siofok, in de veronderstelling dat de club Champions League zou spelen. Door de coronacrisis kon de competitie niet worden afgemaakt en greep de club naast het begeerde ticket voor het belangrijkste Europese clubtoernooi. Eind oktober verzocht Van der Heijden haar contract te ontbinden, de club ging akkoord. „Er was veel gedoe binnen de club, maar ik heb afgesproken daar verder niet op in te gaan. Er speelden ook persoonlijke redenen mee, ik had het niet meer naar mijn zin.”

De zoektocht naar een andere club duurde maar kort. „Mijn manager is op zoek gegaan naar een club waar ze een linkshandige speelster konden gebruiken en Borussia Dortmund meldde zich al snel. De club wilde me graag hebben en ik was er heel blij mee, want de club speelt Champions League. Al met al heeft het nog geen twee weken geduurd”, aldus Van der Heijden, die bij Dortmund in een Nederlandse enclave is terechtgekomen. Ze is de negende Nederlandse speelster bij de club.

Dortmund heeft met Van der Heijden wel een van de kroonjuwelen van het succesvolle Oranje binnengehaald. De geboren Amersfoortse begint deze week aan haar elfde grote kampioenschap als handbalster. Ze is de stille kracht van Oranje, al meer dan een decennium een vaste waarde in de rechteropbouw die bijna ongemerkt haar doelpunten meepikt, inmiddels 659 stuks. Van der Heijden heeft vijf WK’s, vier EK’s en één Olympische Spelen (2016) op haar conto. In de prijzenkast hangen vijf kampioenschapsmedailles: één gouden (WK 2019), twee zilveren (WK 2015 en EK 2016) en twee bronzen (WK 2017 en EK 2018).

De routinier van het Nederlands vrouwenteam is doorgaans vrij onverstoorbaar, maar de coronaperikelen rond het EK brachten zelfs de 213-voudig international in verwarring. „Ik had geen idee of het zou doorgaan; het verlossende woord kwam heel laat. Ik vind het ook lastig om verwachtingen uit te spreken, want ik denk dat geen enkele ploeg weet hoe hij ervoor staat. Het zal heel anders zijn, maar ik heb er wel zin in. Ik wil dolgraag handballen. Ik heb ook vertrouwen in onze ploeg. We zijn als team al jaren samen, kennen elkaar goed en elk toernooi geniet ik weer van dat bijzondere teamgevoel. Iedereen wil werken voor elkaar.”

Het Nederlands team speelt vrijdag in Kolding zijn eerste wedstrijd op het EK, tegen Servië.