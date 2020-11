Harry van Raaij en Pim Doesburg geëerd met minuut stilte

PSV-trainer Roger Schmidt werkt in ongekende luxe toe naar de competitiehervatting. Vrijdag keerden alle selectiespelers met interlandverplichtingen terug naar Eindhoven, allemaal zonder blessure of coronabesmetting.

„We hopen dat we het ergste achter de rug hebben”, doelde Schmidt op de vele personele problemen van de afgelopen weken. „Een aantal spelers is logischerwijs nog wat vermoeid vanwege het interlandvoetbal, maar iedereen lijkt gelukkig fit. De jongens kwamen vrolijk terug.”

Alleen Ibrahim Sangaré is nog niet terug van de nationale ploeg van Ivoorkust. Hij sluit zaterdag weer aan. Op dit moment zijn er ook geen coronabesmettingen bij de club geconstateerd, al volgen er dit weekend nog testuitslagen.

Teze tekent bij

PSV heeft het contract van Jordan Teze opengebroken en verlengd tot medio 2024. De 21-jarige verdediger was in het bezit van een aflopende verbintenis.

Teze, geboren in Groningen, maakte vorig jaar december de overstap naar de A-selectie van PSV. Hij greep in de voorbereiding van dit seizoen zijn kans onder Schmidt. Teze startte dit seizoen al elf keer in de basisformatie van de club uit Eindhoven.

Pim Doesburg

Op Het Kasteel wordt zondag bij de wedstrijd Sparta Rotterdam - ADO Den Haag ook een minuut stilte gehouden, voor de op 77-jarige leeftijd overleden doelman Pim Doesburg. De Rotterdammer verdedigde in de jaren zestig, zeventig en tachtig maar liefst 687 wedstrijden het doel van Sparta en PSV in de Eredivisie. Doesburg is daarmee recordhouder op het hoogste niveau.

Ook de Spartanen spelen tegen ADO met rouwbanden en de vlaggen van het stadion hangen halfstok. Zaterdag is in de Ridderzaal van Het Kasteel het afscheid van Doesburg. Sparta roept de supporters op om zoveel mogelijk via de digitale weg condoleances over te brengen aan de nabestaanden.