Studie ’beste snookerspeler ooit’ kent verrassende uitkomst

De verwachting was dat Ronnie O’Sullivan of Stephen Hendry als nummer één uit de bus zou komen. Samen goed voor dertien wereldtitels, 73 zeges in rankingtoernooien, 26 officiële maximumbreaks van 147 punten en 1.874 ’centuries’ of breaks van minstens 100 punten. Of in het extreme geval misschien wel zesvoudig wereldkampioen Steve Davis.

Maar de studie onder leiding van Joseph D. O’Brien, die 48.000 resultaten analyseerde tussen 1968 en 2020, kwam tot de conclusie dat John Higgins de beste snookerspeler ooit is. De Schot die in zijn carrière tot nu toe vier keer wereldkampioen werd, 31 rankingtoernooien won, elf maximbreaks liet zien en 833 ’centuries’.

O’Sullivan strandde op plek twee, voor generatiegenoot Mark Williams en Hendry. „Ik ben werkelijk van de leg nu”, aldus de 45-jarige Higgins. „Maar ik moet meteen toegeven dat ik tot op heden niet genoeg grote toernooien heb gewonnen om de grootste ooit te zijn. Als ik die titel zelf zou mogen uitdelen, dan zou die gaan naar mijn jarenlange rivaal Ronnie O’Sullivan.”

In 2010 kwam Higgins negatief in het nieuws door een undercoverreportage. Daarbij werd hij samen met zijn manager Pat Mooney gefilmd in een Oekraïens hotel, waarbij hij zijn akkoord zou gegeven hebben om vier frames te verliezen in vier aparte wedstrijden in ruil voor 300.000 euro.

Higgins, die naar eigen zeggen „meespeelde” uit vrees voor zijn leven, werd tijdelijk geschorst en uiteindelijk vrijgesproken. Hij kreeg naast een fikse boete wel de waarschuwing dat hij had gefaald om het voorval te melden en daardoor de sport in diskrediet had gebracht.